الداخلية فى أسبوع.. مصرع وإصابة 13 عنصرًا فى مداهمة البؤر الاجرامية.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (364) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة أسلحة نارية – 68 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 4 قطع سلاح أبيض).





وتم ضبط (24) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (4325) حكم قضائى متنوع وضبط (452) قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (12) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (القليوبية – السويس – أسيوط) بإجمالى مضبوطات (11) قطعة سلاح (7 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– 150 جرام من مخدر الأستروكس) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص - مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد.





و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (844) قطعة سلاح نارى (1 رشاش – 71 بندقية آلية – 127 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 73مسدس – 572 فرد محلى الصنع – 1001 طلقة مختلفة الأعيرة – 1234 قطعة سلاح أبيض) (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (1 بندقية رصاص – 2 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة و ضبط (7) تشكيلات عصابية ، ضموا (27) متهمًا ، إرتكبوا (18) حادث سرقة متنوع تم ضبط (39) قضية أحداث و إعادة (5) سيارات مُبلغ بسرقتها و كشف غموض (59) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهمًا.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (428803) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى: (1907) حكم جناية و (152351) حكم حبس و (205533) غرامة و (69012) مخالفة.





وفى مجال الأمن الإقتصادى و القضايا التموينية تم ضبط (8639 قضية تموينية متنوعة) عباره عن ضبط (134) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (378 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (51030 ) جنيه وضبط (8) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (6000 لتر) لبيعها فى السوق السوداء و ضبط (8497) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (908,899) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (224) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (387,999) طن ، وكذا ضبط (116) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (26٫102) طن.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (75912) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61650045) جنيه.





وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة ضبط (1514) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (153) قضية ضرائب عامة، كشف (35) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (148) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (394) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (497) حكم قضائى، (251) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (16) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى) ، (10) قضايا فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام ، إحتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (2393515082 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وفى مجتل قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1390) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم (2متهمين) إرتكبوا واقعة "نشل".

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (35) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية ومجال قضايا المسطحات المائية تم ضبط (624) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (509) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (95) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (176) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (82) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (387) لنش سياحى.





وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (7310) قضية تموينية متنوعة و غلق (2043) محل مخالف لمواعيد الغلق و ضبط (268) قضية مقاهى مخالفة و فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (10327سائق نقل جماعى).





وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1094) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1195) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (198٫739 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (384٫573 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (25٫20 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (22٫678 كيلو جرام) و كمية من مخدر الفودو، وزنت (587 جرام) و كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (179جرام) و كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (31 جرام و(52738) قرص مخدر مختلف الأنواع.





وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بإجمالى (10) متهمين .. بمضبوطات بلغت (400 كيلو جرام).





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (198193) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41957 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر ، 7269 موقف عشوائى).





وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (29) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (86) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).





وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1110) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).



