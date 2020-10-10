محمد أنور يكشف تفاصيل المسلسل الجديد "إسعاف يونس"

كشف الفنان محمد أنور، تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، الذي يقوم من خلاله بدور البطولة المطلقة لأول مرة.





قال "أنور" في تصريحات صحفية، إنه لم يكن يحلم مطلقا بدور البطولة، إلا أن الأمر حدث بمحض الصدفة، بعد أن وجد الفكرة المناسبة، لافتا إلى أنه عرض عليه العديد من البطولات في السابق لكنه أراد أن تكون البداية مميزة وقوية، معلقا: "سهل تبقى بطل بس مش سهل تنجح".





أشار إلى أن تحضيرات "إسعاف يونس" المنتظر عرضه قريبا عبر منصة WATCH iT، على مدى 10 حلقات، انطلقت منذ أكثر من عام، لافتا إلى أنه خلال هذه الفترة اضطروا إلى تغيير أحداثه أكثر من ١١ مرة، ليتوافق مع المستجدات.





أضاف أن قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي، مؤكدًا على أنه اعتمد على كوميديا الموقف وليس على الإيفيهات.





في نفس السياق، أشار إلى أن اسم المسلسل لا يرتبط بالفنانة إسعاد يونس ولكن بطبيعة مهنة البطل .





لفت إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل، دور طبيب يدعى "يونس" يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف، لافتأ إلى أن شخصيات المرضى يتم تجسيدها من قبل الكثير من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد فهمي، ومصطفى خاطر ، ومحمد عبد الرحمن، وغيرهم.





أكد على أن ردود أفعال ضيوف المسلسل جعلت الكثير من الفنانين يطلبون المشاركة في الحلقات المقبلة، إلا أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تصويره، ولذلك سيتم الاستعانه بهم في الجزء الثاني، الذي لم يتم تحديد موعد تصويره.





على صعيد آخر، أكد على سعادته باختياره من قبل منصة WATCH iT، لبطولة ذلك المسلسل، معلقا: "وثقت فيا إنها تعملي عمل زي نجوم كبار".





وعن تجربة العرض حصريا على منصة WATCH iT، أبدى تحمسه الشديد مؤكدا على أن الجمهور أصبح يمل من الحلقات الطويلة التي يتخللها إعلانات.



