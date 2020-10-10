تنسيق جامعة الأزهر 2020.. الطب من 635 درجة للبنين والبنات

تستعد جامعة الأزهر للاعلان عن نتيجة تنسيق العام الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر أن نتيجة تنسيق كليات الطب بلغت 98٪ بمجموع درجات 635 درجة للبنين والبنات، منوها أن الجامعة قررت توحيد الحد الأدنى لكليات القمة.



وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم فتح باب التحويل خلال يومين من اعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2020-2021.





ونرصد في هذا التقرير كل المعلومات عن كليات جامعة الأزهر للبنين





1 - كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم :





( الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط ) .

ومدة الدراسة بها أربع سنوات للحصول علي درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أصول الدين في أحد التخصصات التالية :

التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة - الدعوة والثقافة الإسلامية.

ويبدأ التخصص من الفرقة الثالويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة بالشعب سالفة الذكر.





2 - كليات الشريعة والقانون : ( القاهرة - طنطا - تفهنا الأشراف - دمنهور - أسيوط ) .





وتمنح درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أحد التخصصات التالية:









( أ ) شعبة الشريعة الإسلامية : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .





(ب) شعبة الشريعة والقانون : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس في كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .





ويتمتع خريجو هذا القسم بكافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية .





(ج) شعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبية (قسم خاص بالمصروفات) : بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة فقط.





وتدرس فيها المواد المقررة علي قسم الشريعة والقانون الواردة في الفقرة ( ب) باللغتين العربية والإنجليزية علي أن لا تقل نسبة ما يدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصه، ومدة الدراسة بها اربع سنوات .





3 - كليات اللغة العربية( بالقاهرة – المنصورة – ايتاي البارود- الزقازيق) :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :





الشعبة العامة - التاريخ والحضارة .





- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بشبين الكوم مدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الاجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة و شعبة الوثائق والمكتبات .





- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بأسيوط مدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الاجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة – التاريخ والحضارة - شعبة الوثائق والمكتبات





- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بجرجا مدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الاجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة .





4 – كلية الاعلام انتظام :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاعلام





5 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية .









6 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم :





( دمياط - دسوق - الشرقية - قنا ) .

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة) - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).





7 - كلية الدراسات الإسلامية بأسوان :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدي الشعبتين التاليتين :





الشريعة الإسلامية - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).





8 - كلية التجارة بالقاهرة :





( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد التخصصات التالية :

إدارة أعمال - محاسبة - الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة.





وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة بالسنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصًا مستقلًا إلي جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.





(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (قسم خاص بالمصروفات) :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد التخصصات التالية :





المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء - التأمين.





(ج) شعبة العلوم السياسية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم السياسية





9 - كلية اللغات والترجمة بالقاهرة :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :





- اللغة الانجليزية وادابها - الترجمة الفورية في للغة الانجليزية - اللغة الفارسية وادابها - اللغة الفرنسية وادابها - الترجمة الفورية في اللغة الفرنسية -اللغة الاسبانية وادابها - اللغة الالمانية وادابها - اللغة الفارسية وادابها - اللغة التركية وادابها - اللغة العبرية وادابها - اللغة الافريقية وادابها - اللغة الاوردية - اللغات الاوروبية القديمة -قسم الدراسات الاسلامية باحدي اللغات (انجليزية او الفرنسية او الالمانية او الاسبانية او الافريقية)









10 - كلية التربية بتفهنا الأشراف - دقهلية : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :









الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة.





ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع - والمكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم- التربية الخاصة .









وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي .





11 - كلية التربية بالقاهرة وأسيوط :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :





- الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة .





ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم والتربية في أحد التخصصات التالية :





- الطبيعة والكيمياء - التاريخ الطبيعي - الرياضيات.





ويقتصر القبول بها علي الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي).









ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد الشُعب الآتية :





التربية الفنية (رسم) الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع - المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية الخاصة وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي.





12- كلية التربية الرياضية بالقاهرة :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في التربية الرياضية وتقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي وأدبى)





13 - كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط :





ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالاضافة الي سنتين تدريبيتين اجباري لنيل درجة الإجازة العالية البكالوريوس) في الطب والجراحة ).





14 - كليتا الصيدلة بالقاهرة وأسيوط :





ومدة الدراسة بهما خمس سنوات جامعية لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي .





15 - كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط :





ومدة الدراسة بهما أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان (تليها سنة تدريبية) .





16 - كلية الهندسة بالقاهرة :





ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :





- الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمراني - هندسة النظم والحاسبات . وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .





17 - كلية الهندسة بقنا :





ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :





- الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة.





وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .









18 - كلية العلوم بالقاهرة :





ومدة الدراسة أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :









شُعبة الكيمياء الخاصة - شُعبة الكيمياء التطبيقية - شُعبة الفيزياء الخاصة - شُعبة الفيزياء الحيوية - فلك خاص - أرصاد جوية خاصة - الفلك والأرصاد الجوية - الرياضيات الخاصة - رياضة بحتة وعلوم الحاسب - الجيولوجيا الخاصة - الجيوكيمياء - جيولوجيا/كيمياء - الجيوفيزياء - علم النبات الخاص - ميكروبيولوجي/كيمياء - ميكروبيولوجي - نبات/كيمياء - علم الحيوان الخاص - حيوان/كيمياء - علم الحشرات الخاص - حشرات/كيمياء - علم البحار والأسماك - علوم بحار وأسماك/كيمياء.









19 - كلية العلوم بأسيوط : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :





الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - علم الحيوان الخاص - علوم البحار والأسماك - الجيولوجيا الخاصة - ميكروبيولوجي - الفيزياء الخاصة - النبات الخاص.





20 - كلية الزراعة بالقاهرة وفصول السادات بالمنوفية :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :





- الشعبة العامة - مبيدات الآفات - الألبان - الاقتصاد الزراعي - البساتين - الإنتاج الحيواني - الإنتاج الداجني - الصناعات الغذائية - الإرشاد الزراعي - الوراثة الزراعية - المجتمع الريفي - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - المحاصيل - أمراض النبات - الحيوان الزراعي والنيماتودا - إنتاج أسماك - البيئة والزراعة الحيوية - شعبة التعاون الزراعي - الكيمياء الحيوية الزراعية - التقنية الحيوية الزراعية.





والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.





21 - كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة والفصول التابعة لها بأسيوط





ومدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية لنيل درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في الهندسة الزراعية .





22 - كلية الزراعة بأسيوط :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :





- الشعبة العامة - المحاصيل - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - البساتين -الإرشاد الزراعي - الاقتصاد الزراعي - الإنتاج الحيواني - الحيوان الزراعي - الصناعات الغذائية - أمراض النبات، والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.





23 - كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة :





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية .





24 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا:





ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها

25 - المعاهد الفنية بكليتي العلوم بالقاهرة واسيوط:

(فني مختبرات -التحاليل البيولوجية - اعداد قواعد البيانات)

مدة الدراسة بها عامين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) .





26- معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة





مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم اعداد تجاري اداري متخصص (مؤهل فوق المتوسط) وينقسم العام الواحد الي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام





27- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الاشراف - اسيوط)



