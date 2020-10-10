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برلمان

برلمانى يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:53 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ان البرلمان المقبل لن يقل أهمية عن البرلمان الحالي، فهناك قوانين لم يتمكن البرلمان بسبب ازدحام الأجندة التشريعية بانجازها خلال الفصل التشريعي الاول، وسيتم استكمالها في برلمان 2020.


اوضح المسعود في بيان صادر عنه اليوم، ان البرلمان الحالي ناقش العديد والقوانين التي تهدف الي مصلحة المواطن المصري بالإضافة إلي اتفاقيات ساهمت في حفظ أمن واستقرار الدولة، لافتا ان برلمان 2015 يُعد أقوي واول برلمان ساهم في خروج قوانين وتشريعات علي مر الحياة النيابية في مصر.

وناشد المسعود، الشعب المصري العظيم بالنزول إلي الانتخابات والمشاركة في العُرس الديمقراطي، واختيار المرشحين بتأني ومن يتحدث تحت قبة البرلمان عن مشاكلهم ومتطلباتهم، مطالبا المصريين الشرفاء بالابتعاد عن المال السياسي لانه بمثابة كارثة تجعلنا نرجع الي الخلف مرة اخري كما كنا عليه قبل ثورة ٢٣ يونيو.


يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020.

- تقدم طلبات الترشح بدء من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر 2020

- كل من يرغب في الترشح يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة

- بدء تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات  https://www.elections.eg/ اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر
 
المرحلة الأولى

- 19 و20 أكتوبر بدء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات 

- 2 و3 نوفمبر بدء انتخابات المرحلة الثانية 

- 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج 

- 24 و25 أكتوبر موعد التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل

- 1 نوفمبر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020

-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر

- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى

المرحلة الثانية:

- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر

- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر

- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر 2020

- تجرى جولة الإعادة  للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- تجرى جولة الإعادة  للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. 

وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
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