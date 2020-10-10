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ديني

تنسيق الأزهر 2020.. إعلان نتيجة القبول بالكليات رسميا.. تفاصيل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:21 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت .

وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة،  وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة ،كلية طب الأزهر بأسيوط 632 ، كلية الصيدلة بالقاهرة 628 ، الصيدلة بنين أسيوط 626 ، طب الأسنان القاهرة 631 ، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619 ، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595  ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575  لطلاب القسم العلمى
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