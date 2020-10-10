الأوقاف: إعفاء مدير إدارة طوخ من منصبه ونقل إمامين بالقليوبية للإسكندرية وشمال سيناء

قررت وزارة الأوقاف إعفاء الشيخ الهادي السيد سند عبد السلام مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا ، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.

كما قررت نقل الشيخ حسام إبراهيم محمد عبد الباسط إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، وكذلك نقل الشيخ محمد حمدي السيد حسن إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه القرارت؛ بسبب خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، بالمشاركة في أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة .

وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية؛ تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام .