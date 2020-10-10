كيفين جونسون يظهر في مران فريق الكرة بالأهلي.. وانتظام بادجي وأشرف

ظهر كيفين جونسون، المدرب العام الجديد لفريق الأهلي، المنضم حديثًا إلى الجهاز الفني للفريق الأول ، في مران الفريق ، اليوم ؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز.





وكان جونسون قد وصل إلى القاهرة مؤخرًا ، للانضمام إلى الجهاز الفني، الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وشهد المران مشاركة أيمن اشرف واليو بادجي بشكل طبيعي ، وأنهى أيمن أشرف برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في عضلة السمانة، في الوقت الذي أنهى فيه أليو بادجي برنامجه التأهيلي أيضًا للتعافي من آلام كاحل القدم.



