AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيفين جونسون يظهر في مران فريق الكرة بالأهلي.. وانتظام بادجي وأشرف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ظهر كيفين جونسون، المدرب العام الجديد لفريق الأهلي، المنضم حديثًا إلى الجهاز الفني للفريق الأول، في مران الفريق، اليوم؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وكان جونسون قد وصل إلى القاهرة مؤخرًا، للانضمام إلى الجهاز الفني، الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة أيمن اشرف واليو بادجي بشكل طبيعي ، وأنهى أيمن أشرف برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في عضلة السمانة، في الوقت الذي أنهى فيه أليو بادجي برنامجه التأهيلي أيضًا للتعافي من آلام كاحل القدم.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسيماني يصل إلى الأهلي قبل قيادة مران فريق الكرة

شاهد| لحظة وصول موسيماني إلى الأهلي لقيادة الفريق الأول

شاهد..لحظة وصول موسيماني إلى اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

كوليس مران النادي الأهلي استعدادًا لـ إنبي

كواليس مران الأهلي الأول بالتتش بعد الفوز على إنبي

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

ترشيحاتنا

حكم ترك الصلاة تكاسلا.. دار الإفتاء تجيب

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

فيديوجراف.. رحيل النائبة منى منير طبيعية

شطة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بسبب كورونا

عربي يخترع علاجًا لفيروس كورونا.. ورد مفاجئ من دولته

سيراميكا كليوباترا يطرق باب الدوري الممتاز.. نتائج وترتيب الجولة الـ 21

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم تخيلى خارق لـ تيسلا رودستر LM

بعد غناء حمو بيكا.. نجمات تألقن بـ الاكستنشن

نحافة الفوتوشوب.. نجمات يثرن الجدل بصور معدلة.. شاهد