موازنة المواطن.. إجراءات حكومية لتفعيل الموازنة التشاركية

علي مدار العامين الماليين الماضيين؛ بدأت وزارة المالية في اطلاق مفهوم الموازنة التشاركية، بغرض زيادة مشاركة المواطنين في المساهمة في وضع الطموحات التنموية التي تتعلق بتحسين مستوي معيشتهم.





وينشر " صدي البلد" ماذا تعني الموازنة التشاركية و أهميتها في دعم الاقتصاد القومي.





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خلال السنوات الـ5 الماضية بدأت وزارة المالية في اطلاق مفهوم جديد لشكل الموازنة العامة للدولة من خلال اصدار 3 وثائق رسمية خاصة بالموازنة لعدة اغراض أهمها التوسع في مفهوم الشفافية في الاعلان عن تفاصيل الموازنة باعتباره التزام دولي علي مصر بغرض تحسين تصنيفها العالمي؛ تلك الوثائق اهمها " البيان المالي للموازنة العامة، الحساب الختامي لموازنة سابقة، موازنة المواطن".





و بدأت وزارة المالية في اطلاق موازنة المواطن تحت شعار " من حقك تعرف موازنة بلدك"، استخدمت الوزارة في تلك الاصدارات الـ6 من موازنة المواطن؛ الرسوم البيانية والإنفوجراف و البيانات المبسطة، لشرح الموازنة واهميتها علي حياة المواطنين وما تضمنته خطط الدولة للتنمية ، تمهيدا لمرحلة تالية وهي مشاركة المواطنين انفسهم في صياغة بنود الموازنة العامة والمعروفة بـ" الموازنة التشاركية".





وحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن الموازنة التشاركية هي تعني مشاركة المواطنين علي اختلاف درجاتهم وفئاتهم في تحديد اولويات الاهداف التنموية وفقا لخطط قصيرة وطويلة ومتوسطة المدي، تستهدف الانفاق علي الخدمات العامة كالصحة والتعليم ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاسكان الاجتماعي وتحسين منظومة الطرق والكباري والنقل والمواصلات وغيرها.





وتتضمن الموازنة التشاركية عرض مقترحات المواطنين بشأن المشروعات الاكثر أولوية بحيث يتم تحديدها علي المستوي الجغرافي بكل مدن ونجوع وقري مصر.





وبدأت وزارة المالية خلال الشهور القليلة الماضية وحتي الايام السابقة في اطلاق مبادرات بمحافظتي بورسعيد و الاسكندرية، إذ من المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني