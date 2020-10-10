شقق سكن مصر.. لراغبي الحجز.. أماكن وطرق تمويل ومواعيد كاملة

شقق سكن مصر .. تتيح وزارة الإسكان عدد 544 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط سكن مصر، وتتيح الوزارة شقق سكن مصر للحجز الفورى عبر بنك الإسكان والتعمير حتى 31 ديسمبر المقبل.





سكن مصر القاهرة الجديدة

والوحدات المطروحة للحجز تقع بــ8 مدن جديدة هى: (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط).





اقرأ ايضا:





كراسة شروط سكن مصر المرحلة الثانية

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن العميل الراغب في تخصيص وحدة سكنية عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وتكون المعاملة المالية كالتالى، سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، وتُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.





كراسة شروط سكن مصر

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقًا لما يلى، سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلي 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل).





سعر المتر سكن مصر المرحلة الثانية

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.





على جانب آخر، يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد 1/11/2020 وحتى 30/12/2020، فى تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.





سكن مصر المرحلة الثانية 6 أكتوبر

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.





موعد استلام شقق سكن مصر 2020

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 14 بالمرحلة الأولى، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 5/11/2020.









سكن مصر القاهرة الجديدة

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسلي رقم 10 بالمرحلة الأولى ومسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 5/11/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 11/11/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 18/11/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 19/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 1 و 29، يوم 22/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 2 و 30، يوم 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 3 و 31، يوم 24/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 4 و 32، يوم 25/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 5 و 33، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 6 و 34، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 7 و 35، يوم 30/11/2020.





شقق سكن مصر

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 8 و 36، يوم 1/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 9 و 37، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 10 و 38، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 11 و 39، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 12 و 40، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 41، يوم 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 42، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 43، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 44، يوم 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 45، يوم 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم 16/12/2020، ووحدات العمارة رقم 48، يوم 17/12/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 50، يوم 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 51، يوم 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم 23/12/2020، ووحدات العمارة رقم 53، يوم 24/12/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يوم 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم 30/12/2020.