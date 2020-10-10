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أخبار العالم

الصين تجدد تأكيدها: استقلال تايوان طريق مسدود

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
انتقدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، تشو فنج ليان، اليوم السبت، تصريحات قادة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بشأن العلاقات عبر المضيق، مشددة على أن المساعي الرامية لما يسمى "استقلال تايوان" ستؤدي إلى طريق مسدود.

وصرحت ليان: "أظهرت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي المليئة بعقلية المواجهة والعداء، مرة أخرى، طبيعتها الساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان، عن طريق تكرار ترويج الأفكار الخاصة بـاستقلال تايوان، والمطالبة بالتواطؤ مع القوى الخارجية وتضليل مواطني تايوان".

وأضافت ليان: "السبب الجذري للتوترات عبر المضيق هو أن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي ترفض الاعتراف بتوافق 1992 الذي يجسد مبدأ صين واحدة، وتدفع الأنشطة التي تعرقل التبادلات والتعاون عبر المضيق قدما وتحرض على الأفعال الساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان، وتقوم بأعمال استفزازية عن طريق التواطؤ مع قوى خارجية، وأن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي هي الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية".

وتابعت ليان أن "محاولات ما يسمى استقلال تايوان تؤدي إلى طريق مسدود، ومصير المواجهة هو الفشل، كما أن الذين يعتمدون على قوى خارجية لبناء أنفسهم سيصبحون ضحية أعمالهم الشريرة".

وحثت ليان سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي على التوقف عن أية تصريحات وأفعال "استفزازية ساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان"، والعودة إلى المسار الصحيح الخاص بالأساس السياسي لتوافق عام 1992.

وأشارت ليان إلى أنه "بهذه الطريقة فحسب، يمكن للجانبين على مضيق تايوان استئناف الحوار والتشاور، ويمكن أن تصبح العلاقات عبر المضيق أفضل، وضمان السلام والاستقرار عبر المضيق".
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