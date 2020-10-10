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اقتصاد

قمة المجتمع المدني لدول العشرين تختتم أعمالها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:31 م
قمة المجتمع المدني
قمة المجتمع المدني لدول العشرين تختتم أعمالها
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قسم الاقتصاد
اختتمت اليوم مجموعة تواصل المجتمع المدني لدول العشرين (C20) أعمال قمة المجتمع المدني لهذا العام، التي انعقدت بشكل افتراضي في المدة ما بين 6 إلى 10 أكتوبر 2020 بحضور أكثر من 20,000 مشارك من 109 دول حول العالم.

تخلل جدول أعمال القمة 65 جلسة نقاش وورشة عمل شارك فيها أكثر من 380 متحدثا من ممثلي حكومات دول العشرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني العالمي، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من الخبراء وصناع القرار.

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وشارك في أعمال القمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في حوار خاص حول مستقبل الطاقة الخضراء، كما شارك عدد من ممثلي الرئاسة السعودية لدول العشرين وهم الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشربا السعودي لمجموعة العشرين، والدكتور منير بن محمود الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية الكلية عبد العزيز بن متعب الرشيد ، وعدد من ممثلي رئاسة المملكة في برنامج المسار المالي لمجموعة دول العشرين.

واختُتمت أعمال القمة اليوم السبت بتسلُّم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز- البيان الختامي لمجموعة التواصل خلال اجتماع شارك فيه أعضاء اللجان التوجيهية والاستشارية لمجموعة تواصل المجتمع المدني من مختلف دول العالم، إضافة لشركاء اللجنة الثلاثية من ممثلي اليابان وإيطاليا.
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