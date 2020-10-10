تنسيق الأزهر 2020.. تعرف على درجات القبول بمعهد وكلية التمريض

اعتمد اليوم، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.





وأعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632 درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة 628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 613 درجة، وكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.