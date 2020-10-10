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رياضة

أسوان يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:50 م
أحمد كشري المدير
أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان
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رباب الهوارى
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى إلى تدريباته اليوم السبت بعد راحة أمس الجمعة ويبدأ الإستعداد لملاقاة الإسماعيلى فى الجولة 33 الخميس المقبل بإستاد الإسماعيلىة .

وأكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق  أن الجهاز الفنى واللاعبين راغبون فى تقديم ختام قوى للمسابقة بعد تأكد بقاء الفريق بالممتاز قبل جولتين من نهاية الدورى بعد الفوز 2/1 على حرس الحدود والوصول للنقطة 37 .

وأكد المدير الفنى أن الجهاز الفنى سيحرص على منح وإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال المرحلة السابقة تقديرا لروحهم العالية وإلتزامهم فى التدريب وثقة فى قدراتهم على تمثيل أسوان حتى تكتمل الصورة للجهاز الفنى لقوام وقائمة الفريق فى المستقبل .

ووجه كشرى الشكرة لمجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء/ أحمد سليمان والدعم والمساندة الهدوء الذى حظى به الفريق طوال مشوار الدور الثانى .

وهنأ المدير الفنى جماهير أسوان الداعمة للفريق على البقاء المستحق بالدورى الممتاز .

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