كاتب صحفي: القيادة السياسية تعوض الشعب ما فاته طوال 40 عاما.. فيديو

وأوضح رفعت خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم أن الحرب ضد مصر تغير شكلها وأصبحت أكثر تأثير واسرع وصولا لجموع الشعب المصرى.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن القيادة السياسية تعوض الشعب المصرى حاليا ما فاته طوال 40 عاما، بخطة استراتيجية شاملة.

كان الإعلامي محمد الباز كشف عن الرأس الكبير الممول الأساس لقنوات الإخوان، معقبا: مين دا اسمه ايه".





وقال "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "هما بينادوا عليه بـ أبو عامر، ومحدش شافه وبيقولوا عليه اللهو الخفى بالرغم من أن مفيش حد قاعد معاه".





وتابع الباز: أبو عامر أو عبدالرحمن أبو ديه هو الرجل الأمر الناهي والخزنة الخاصة بالقنوات الإرهابية.. أنا عندي 14 وثيقة تكشف من هو أبو عامر".





وأضاف "الباز": أبو عامر حاصل على الجنسية البريطانية وهو فلسطيني الأصل ومتزوج من يهودية مغربية.. أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو ديه كان عام 2001 من خلال جواب من مخابرات جنوب إفريقيا يتحدث عن حماس وتجارة السلاح والدعارة وغيرها.