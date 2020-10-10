AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استياء في الأردن بسبب تسريب أسماء مصابين بكورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
أثار تسريب أسماء مصابين بفيروس كورونا ردود فعل واسعة في الشارع الأردني، وسط مطالب بمحاسبة الفاعلين، على اعتبار أن ما قاموا به يشكل انتهاكا للخصوصية.


وبحسب قناة "سكاي نيوز"، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، قائمة تضم أسماء 35 شخصا من مدينة العقبة جنوبي الأردن، أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، الأمر الذي لاقى استياء كبيرا، لا سيما لدى عائلات المصابين.

وتتضمن القائمة التي تم تداولها على نطاق واسعة الأسماء الرباعية للمصابين وتواريخ ميلادهم وأرقامهم الوطنية وأماكن عملهم وآخر مكان كانوا فيه قبل أن يصابوا بمرض كوفيد-19.

وحذر مدير الشؤون الصحية في العقبة الدكتور صائب حياصات، من التورط في نشر وتداول أسماء مصابي فيروس كورونا، معتبرا ذلك جرما يعاقب عليه القانون، وفق ما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

وقال حياصات إن المادة 355 من قانون العقوبات الأردني يعاقب على نشر أي معلومات تخرق خصوصية المواطنين أو تداولها، مناشدا ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم المساهمة في نشر القائمة.

وشهد الأردن في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مع رفع بعض القيود المفروضة داخل المدن الرئيسية في البلاد.

وسجل الأردن حتى اليوم السبت، 181 وفاة بسبب فيروس كورنا، بالإضافة إلى نحو 24 ألف إصابة في مختلف أنحاء البلاد.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبيه حسن نصر الله يثير الجدل في لبنان.. تفاصيل

الأردن تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا وتخفض سعر فحص الـ PCR

ترشيحاتنا

مش فاهم حاجة.. فتحي عبد الوهاب عن "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

بـ توب أسود.. زوجة أحمد صلاح حسنى تخطف الأنظار بجمالها

إنفجار ضخم في الجزائر وسقوط ٤ قتلى وتواصل عمليات الإنقاذ

400 بدلا من 3000 جنيه.. طارق شاش يزف بشرى للمصريين من معرض تراثنا

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

بـ فستان مكشوف.. نورهان منصور بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة