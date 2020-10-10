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أخبار العالم

الأردن تسجل 1235 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:34 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 1235 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية منها 1227 اصابة محلية  و8 حلات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة حتي الأن الي 23998 حالة.

كما تم تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الأن الي 181 حالة وفق ماذكرته الصحة الأردنية.

وافادت الصحة الأردنية بأنه تم تسجيل 139 حالة شفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بجانب إجراء 12280 فحصا مخبريا ليصبح إجمالي عد الفحوصات 1399752 فحصا 

وذكرت الوزارة الأردنية أن إجراءات حظر التجول الشامل في البلاد ستنتهي في تمام الثانية عشر منتصف الليل ليبدأ من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فترة الحظر الجزئي التي يُسمح خلالها للأشخاص المصرح لهم فقط بالخروج وتستمر حتي السادسة صباحا.

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