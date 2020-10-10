حوادث وضحايا في يوم.. شاب يمزق شقيقه بـ 7 طعنات بسبب علبة سجائر في العياط.. مصرع مسنة صعقاً بالكهرباء عقب ملامسة يدها سلك الغسالة بسوهاج

إصابة 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد في سوهاج

بسبب خصومة ثأرية.. كشف لغز العثور على جثة بالعاشر من رمضان





أنهى شاب حياة شقيقه في العياط بعدما سدد له 7 طعنات بسبب "علبة سجائر" رفض المجني عليه إعطاءها لشقيقه من الكشك الذي يمتلكه، وادعى والدهما مقتل نجله على يد مجهولين في محاولة لانقاذ ابنه المتهم، إلا أن مباحث الجيزة كشفت حقيقة الجريمة.





تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل شاب داخل منزله بمدينة العياط، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وعثرت على شاب مصاب بـ 7 طعنات غارقًا في دمائه داخل المنزل، وباستجواب والده قرر أن نجله تشاجر مع مجهولين وتتبعوه حتى المنزل وقتلوه.





التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، كشفت كذب رواية الأب، حيث تبين أن أحد نجليه وراء قتل الآخر، وأفادت التحريات بأن الشاب توجه لشقيقه في كشك يمتلكه وطلب منه علبة سجائر دون دفع ثمنها، فرفض شقيقه مالك الكشك إعطاءه السجائر وعندما عاد للمنزل تشاجر الشقيقان بعد وصلة عتاب، فاستل أحدهما سكينا وسدد به عدة طعنات للآخر، وفور عودة الأب واكتشاف الجريمة كان الجيران أبلغوا الشرطة فلجأ للرواية الكاذبة.





بإعادة استجواب الأب، برر اختلاقه الرواية بمحاولة إنقاذ ابنه المتهم مرددا: "واحد اتقتل والتاني هيتعدم كنت بحاول أنقذه طالما مقدرتش أنقذ أخوه".





تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للعامة التي تولت التحقيق.





كما لقيت مُسنة مصرعها إثر صعقة كهربائية أثناء القيام بالأعمال المنزلية اليومية، بناحية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "زبيده. ا. م"، 54 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بناحية المجابرة دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.





وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلها المدعو "طـه. ا. ج. ا"، 24 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام والدته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما أدى إلى صعقها كهربائيًا، ووفاتها في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





فيما أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، بناحية سلامون بمركز طما بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، أخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز طما يُفيد برورد إشارة من المستشفى المركزي بوصول 3 أطفال مُصاين بحالة إعياء شديدة وقئ، إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسد.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "ملك. هـ. ف"، 6 سنوات، و"ندى. هـ. ف"، 6 سنوات، و"إيلاريا. هـ. ف"، 4 سنوات، ويقيمون بناحية سلامون دائرة المركز، مُصابين بحالة إعياء وقيء مستمر.





وبسؤال والدتهم المدعوة "سناء. ن. م"، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابة أنجالها بالتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، وتم نفي الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





وفى سياق متصل نجحت الاجهزة الامنية ، فى كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة العاشر وضبط مرتكبى الواقعة.





تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية ، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها كدمات متفرقة.









تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، وتوصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه والذى ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالإتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على إستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير تحصله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل - مقيم بالجيزة).





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط أربعة منهم وبحوزة إثنين منهم (هاتفى محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) .





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت بإستدراج المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.