بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

يعتبر التحكم في سكر الدم؛ أمرًا بالغ الأهمية للسيطرة على مرض السكري من النوع 2 ؛ وخلاف ذلك ، يمكن أن تحدث مضاعفات صحية.





يحدث هذا عندما ترتفع مستويات السكر في الدم فوق 7 ملمول / لتر قبل الوجبة ، وأكثر من 8.5 ملمول / لتر بعد ساعتين من تناول شيء ما. وأوضحت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يشار إليه طبيًا باسم ارتفاع السكر في الدم، و





وحسب موقع "express"، فإن تناول المزيد من الكربوهيدرات أكثر مما يستطيع جسمك تحمله قد يتسبب في حدوث ذلك، و مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، قد تواجه زيادة في العطش والصداع والخمول وإخراج المزيد من البول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.





إذا وجدت أنك تعاني باستمرار من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد تحدث مشكلات صحية طويلة المدى. وكشفت الباحثون عن أن من بين الممارسات الجيدة؛ اختبار ارتفاع نسبة السكر في الدم باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم، لذلك





وكشف خبراء التغذية عن وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم، وهي مزيج من الطماطم المفرومة والبصل والفلفل والليمون والكزبرة.





وأشار الأطباء إلى أن هذه الوصفة التي يتم التحكم فيها بالكربوهيدرات، فهي مثالية للتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تضع في اعتبارك أن "التحكم في جزء"؛ هو أيضًا جزء من المعادلة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام الصحي.





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