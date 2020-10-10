AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:32 م
وصفة مكسيكية لضبط
وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم
Advertisements
حياة عبد العزيز
يعتبر التحكم في سكر الدم؛ أمرًا بالغ الأهمية للسيطرة على مرض السكري من النوع 2 ؛ وخلاف ذلك ، يمكن أن تحدث مضاعفات صحية.

وأوضحت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يشار إليه طبيًا باسم ارتفاع السكر في الدم، ويحدث هذا عندما ترتفع مستويات السكر في الدم فوق 7 ملمول / لتر قبل الوجبة ، وأكثر من 8.5 ملمول / لتر بعد ساعتين من تناول شيء ما.

وحسب موقع "express"، فإن تناول المزيد من الكربوهيدرات أكثر مما يستطيع جسمك تحمله قد يتسبب في حدوث ذلك، ومع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، قد تواجه زيادة في العطش والصداع والخمول وإخراج المزيد من البول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

وكشفت الباحثون عن أن من بين الممارسات الجيدة؛ اختبار ارتفاع نسبة السكر في الدم باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم، لذلك إذا وجدت أنك تعاني باستمرار من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد تحدث مشكلات صحية طويلة المدى.

وكشف خبراء التغذية عن وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم، وهي مزيج من الطماطم المفرومة والبصل والفلفل والليمون والكزبرة.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الوصفة التي يتم التحكم فيها بالكربوهيدرات، فهي مثالية للتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تضع في اعتبارك أن "التحكم في جزء"؛ هو أيضًا جزء من المعادلة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام الصحي.

اقرأ ايضا:
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاتل الصامت.. تعرف على أول أعراض مرض السكر.. و5 نصائح صحية لتجنب غيبوبته

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية تساعدك في علاج السكري

لن تتوقع.. دراسة تكشف فوائد الصيام المتقطع 

نشرة المرأة والصحة.. فوائد الصيام المتقطع.. سر إصابة كبار السن بكورونا.. وفوائد الأطعمة الحمراء للمناعة

أسرع علاج لخفض السكر.. وصفات وعلاجات

ترشيحاتنا

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

الشناوى غير موجود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف عليها

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الأفوكادو