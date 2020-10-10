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أخبار العالم

3137 حالة .. تونس تعلن زيادة غير مسبوقة بإصابات كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:56 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال يومي 8 و9 أكتوبر  الجاري في البلاد بلغ 3137 حالة.

ويعد تلك الإحصائية من إصابات الفيروس المستجد في البلاد زيادة غير مسبوقة حيث تعتبر الأعلى منذ اكتشاف أول حالة اصابة بالفيروس التاجي مطلع مارس  الماضي.

وذكرت الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن  الفرق الطبية في البلاد قد أجرت  8886 عملية تحليل مخبري.

وبهذة الحصيلة اليومية يكون قد إرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 31.259 حالة من مجموع أكثر من 271 ألف عملية تحليل أجرتها الفرق الطبية منذ بدء الجائحة.

كما أعلنت الصحة التونسية عن تسجيل  47 حالة وفاة اضافية ليرتفع عدد الوفايات التي تم الابلاغ إلى 456 حالة وفاة.
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