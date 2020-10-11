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برلمان

عضو الشيوخ: الدولة وضعت خريطة متكاملة للتنمية المستدامة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال النائب عبد الحكيم العش عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج ان الدولة المصرية وضعت خريطة متكاملة للتنمية المستدامة عبر مشروعات عملاقة تخدم الشباب في المحافظات بوجه عام و الصعيد بوجه خاص.

و اشاد عبد الحكيم عضو مجلس الشيوخ لـ"صدى البلد" باهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة، مضيفا أن سوهاج و الصعيد به نسبة كبيرة من الشباب و يحتاج المشروعات القومية بجانب الصغيرة  و المتوسطة لانها توفر فرص عمل حقيقة لهذا القطاع 

و قال عضو مجلس الشيوخ ان المصانع و الشركات الاستثمارية ايضا تساهم في امتصاص عدد كبير من الشباب مشيرا الى اهمية دعم القطاع الخاص للمشروعات خاصة المتوسطة و الصغيرة  

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، و الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪. ‬ 
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وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية‪.‬ 

كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا"

وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.
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