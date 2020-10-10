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أخبار العالم

الجزائر.. قوى البديل الديمقراطي تعلن مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:21 م
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية في الجزائر
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محمود نوفل
كشفت أحزاب تكتل قوى البديل الديمقراطي المعارض في الجزائر عن موقفها من الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث أعلنت مقاطعتها للاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.


جاء هذا خلال فعاليات نظمتها الأحزاب بمقر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعدما لم ترخص لها السلطات عقد اللقاء في قاعة عمومية، بهدف الدفاع عن الحريات الديمقراطية والتعددية الحزبية بحسب قولها.


وذكرت الأحزاب المشاركة في اللقاء مقاطعتها للاستفتاء على تعديلات الدستور، مشددة علي أن أولوية المرحلة الحالية تفرض الاتجاه نحو انتقال ديمقراطي.


وفي الوقت الذي تتباين فيه آراء الطبقة السياسية حول التعديلات الدستورية، يرى مراقبون أن خيار المقاطعة لن يؤثر على  المسار السياسي للسلطة وفق ما ذكرته قناة الغد الفضائية .


وانطلقت منذ منتصف الأسبوع الماضي الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور، حيث تستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
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