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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أهم أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.

باتت صفقة نادي الهلال السعودي التي يسعى لها منذ فترة مهددة بالفشل، بعد دخول نادي جلطة سراي في المفاوضات.

والهلال حسم صفقة وحيدة فقط، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، بالتعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، بالإضافة إلى تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.

ووفقًا لشبكة "Nexus Sport"، تقدم جلطة سراي التركي، بعرض رسمي إلى البرازيلي أليكس تيكسيرا، جناح نادي جيانجسو الصيني، لضمه إلى الفريق رسميًا.


يبدو أن موسم الانتقالات في السعودية قد تأثر بشكل كبير بفيروس كورونا الذي ظهر جليا في عدد الصفقات التي أبرمتها الأندية، والمبالغ المالية المصروفة على اللاعبين الأجاب التي دائما ما نجد أن السوق السعودي من أكثر الأسواق التي تنفق على اللاعبين.

وزاد الأمر سوءا بخروج 6 لاعبين مهمين من الدوري السعودي للمحترفين، حيث غادر البرازيلي جوليانو (9 ملايين يورو) ومواطنه جوزيف دي سوزا (7.80 مليون يورو).
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