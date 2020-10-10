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رياضة

نادٍ تركي يهدد إتمام صفقة الهلال السعودي الجديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
باتت صفقة نادي الهلال السعودي التي يسعى لها منذ فترة مهددة بالفشل، بعد دخول نادي جلطة سراي في المفاوضات.

والهلال حسم صفقة وحيدة فقط، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، بالتعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، بالإضافة إلى تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.

ووفقًا لشبكة "Nexus Sport"، تقدم جلطة سراي التركي، بعرض رسمي إلى البرازيلي أليكس تيكسيرا، جناح نادي جيانجسو الصيني، لضمه إلى الفريق رسميًا.

وأشارت الشبكة، إلى أن جلطة سراي، يسعى للحصول على موافقة النجم البرازيلي، لضمه مجانًا في يناير القادم، عند نهاية عقده مع جيانجسو.

جدير بالذكر أن الهلال، يتفاوض مع تيكسيرا، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن اللاعب، يرفض الرحيل عن الفريق الصيني، قبل نهاية عقده في يناير القادم.

وطلب أليكس تيكسيرا، من الهلال، الانتظار حتى يحدد موقفه في شهر ديسمبر القادم، سواء بالتجديد مع جيانجسو، أو الرحيل نهائيًا.
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نادٍ تركي يهدد إتمام صفقة الهلال السعودي الجديدة

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