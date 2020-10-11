ديديه جوميز: لا أتحمل وحدي تراجع نتائج الإسماعيلي

تحدث الفرنسى ديديه جوميز ، المدير الفنى السابق للإسماعيلي، عن فترة عمله مع قلعة الدراويش منذ بداية الموسم الكروي الجاري.





وقال جوميز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تجربة الإسماعيلي كانت جيدة ولم تكن بالسيئة ولعبت معهم 8 مباريات فقط".





وتابع: "خسرت مبارتين فقط من أصل 8 مباريات وفترتي لم تكن سيئة والإسماعيلي يعاني من عدم التوفيق في الوقت الجاري".





وأشار إلى أن الأزمة في نادي الإسماعيلي هي أن لاعبيه صغار في السن ويعانوا من أزمات في الوسط والدفاع، قائلا: "لا أرغب التعليق على الجهاز الفني الحالي، ولاعبيه يفقدون الخبرة بسبب عامل السن".



