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فن

رنا سماحة بعد خطوبتها: ادعوا لنا دعوة حلوة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:06 ص
رنا سماحة
رنا سماحة
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مصطفى كرم
أبدت رنا سماحة سعادتها بحفل خطوبتها من الملحن سامر  ابو طالب. 

ونشرت رنا سماحة صورة لها مع خطيبها وعلقت قائلة "‏الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ادعولنا دعوة حلوة". 


واحتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، وكشفت لاول مرة عن هوية خطيبها، حيث سبق وأن اعلنت عن خطوبتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دون الكشف عن هوية خطيبها. 

واقيم حفل خطوبة رنا سماحة، على خطيبها، الملحن سامر ابو طالب وسط جو عائلى مبهج. 

وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.



وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم"
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