happy birthday.. الجماهير تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

حرص عدد كبير من متابعي الفنان عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده ال 59 .





ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب عمرو دياب عبر انستجرام صورة له احتفالا بعيد ميلاده وانهالت التهاني من جمهوره على عمرو دياب.





وجاءت أبرز تعليقات متابعيه "كل سنة وانت طيب يا فنان كل الاجيال العصر الحديث happy birthday انت الهضبة والبحر والشمس والقمر ربنا يحفظك لنا جميعا ولاسرتك الغالية" و "كل سنة وانت طيب ياهضبه وكل سنه وانت مبدع ومروق علينا بالساوند تراكس الجميله وصوتك الاقوى احلى هضبه" و "كل عيد ميلاد وانت تاريخ، وهضبة، وفي مكان لوحدك ".





وقال أخرون: كل سنه وانت طيب يهضبه...وكل سنه من نجاح لنجاح وكل سنه وانت احلى واغلى عمرو دياب وكل سنه وانت مفرحنا وكل سنه وانت عظيم وكبير وتاريخك يشهدلك وربنا يديمك لينا" و" كل سنه وانت طيب القلب يا احلي هضبه كل سنه وعقبال مليون سنة ويبرك الله في عمرك".









ويحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ٥٩، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.









مازالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.









وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسييندا بالساحل الشمالي.













وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.







