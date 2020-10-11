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حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة و43 قطعة حشيش في سوهاج

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 307 قرص تامول و34 ترامادول و43 قطعة حشيش
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أنغام الجنايني
تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم 43 قطعة حشيش و307 قرص تامول و34 قرص ترامادول بثلاثة مراكز بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغًا من وحدة مكافحة المخدرات بضبط 5 أشخاص لتجارتهم في المواد المخدرة المختلفة وبحوزتهم وبحوزتهم 43 قطعة حشيش و307 قرص تامول و34 قرص ترامادول.

وبالانتقال والفحص تبين ضبط كلا من: "راضي. ا. ع"، 22 سنه، طالب، ويقيم بدائرة مركز طما، وبحوزته 18 قطعة حشيش تزن حوالي 18 جرام ومبلغ مالي 1200 جنيه وهاتف محمول، وضُبط "علي. ا. ع"، 20 سنه، ويقيم بذات الناحية، وبحوزته 7 قطع لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 7 جرام، ومبلغ مالي 800 جنيه.

كما تم ضبط 30 قرص ترامادول و250 قرص تامول بحوزة "محمد. ج. م"، 41 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، وضُبط "اسلام. م. ع"، 27 عامًا، نقاش، ويقيم بذات الناحية، وبحوزته 57 قرص من التامول المخدر و4 أقراص ترامادول مخدر و350 جنيه وهاتف محمول.

وبدائرة قسم أول سوهاج تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط "عبدالهادي. ا. ع"، 28 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته 18 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جرام.

تم تحريز المضبوطات وبمواجهة المتهمين اقروا بمضمون ما تقدم وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمولة من أجل الإتصال بعملائهم من المتعاطين.

حُرر المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدا، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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