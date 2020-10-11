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ديني

علي جمعة: رؤية المخطوبة بدون حجاب ليس عليها إثم.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:57 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أول ما أباح النبي للخاطب، هو النظر إلى خطيبته ، وكثير من العلماء يرون أن الوجه والكفين يترجمان كل شئ، منوها أن هناك بعض الأحاديث تبيح الرؤية بما شاء، فلو رأي الشاب الفتاة بدون حجاب لا تحسب عليه إثم ولو كانت نيته غير ذلك ارتكب إثما.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه يستدل من النظر إلى وجه المرأة من معرفة كل صفات المرأة، بما يسمى علم الفراسة، وهذا العلم بحثه الهنود والعرب، وله قواعد.

وأشار إلى أن رؤية كل منطقة في وجه الفتاة وكفيها، يفسر أمر معين في جسدها، فيتخيل للخاطب أغلب صفات هذه المرأة، وللإمام الشافعي كلام كثير عن علم الفراسة وكثير من العلماء.

وبذلك ذهب علماء هذا الزمان بالإكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين احتراما لشعور المرأة التي تعودت عدم رؤيتها من أحد.

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