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فن

دائمًا في الصدارة.. تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
هنأ الملحن تامر حسين صديقه المطرب عمرو دياب بعيد ميلاده ال 59.

ونشر تامر حسين صورة له مع عمرو دياب وعلق عليها قائلا "‏كل سنة وأنت روح وشباب  كل سنة وأنت سيرة فى كتاب كل سنة وأنت أغلى وأجدع عمرو دياب عقبال مليون سنة مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايمًا فى الصدارة".

ويحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ٥٩، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

مازالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.


وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسييندا بالساحل الشمالي.


وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.


على الجانب الأخر فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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