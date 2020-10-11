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منوعات

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
أمريكا
أمريكا
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عزة عاطف
على إثر خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبه الدعم من البيض، خرجت مظاهرات حاشدة إلى شوارع ولاية لويزيانا الأمريكية من السود والبيض بالأسلحة نصف الآلية.

اندلعت مواجهات عنيفة ومخيفة بين المئات من المسلحين البيض والسود في ولاية لويزيانا الأمريكية، فقد خرج العديد من الميليشيات السود بمظاهرة حاشدة وسط هتافات "حياة السود مهمة".

فيما قابلتهم مسيرات أخرى للبيض وقد ارتدوا ملابس الجيش من رأسهم إلى أخمص قدميهم لحماية الشرطة باستخدام الأسلحة، رافعين شعارات "كل الحياة مهمة.. احموا الشرطة".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين مسيرتي السود والبيض باستخدام الأسلحة نصف الآلية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا ومقتل حوالي 20 شخصًا من الطرفين.

استمرت الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين البيض والسود عدة ساعات من العنف والدماء، وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتصريحات ترامب المثيرة للجدل.

وجاءت المظاهرات المسلحة بعد أيام قليلة من مناظرة ترامب ضد بايدن، والتي أعلن فيها دعمه للبيض ودعوته لهم للوقوف بجانب الدولة.

كان مسئولو في البنتاجون الأمريكي قد وضعوا خططًا لمواجهة أي ميليشيات قد تنزل إلى الشارع في واشنطن بعد الانتخابات الأمريكية استعدادًا للمواجهات العنيفة بين المواطنين.

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