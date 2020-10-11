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هند النعساني: أبو العينين رجل نادر اجتمع على حبه أهالي دائرته

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية هند النعسانى، إنه مع بداية ماراثون الانتخابات بدأ يظهر حب أبناء دائرة الجيزة والدقي والعجوزة للنائب محمد أبو العينين، خاصة الحب والدعم الذي قدمه أهالي الدقي، حيث قاموا بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد من عائلات الدقي لدعم النائب محمد أبو العينين.


وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن المؤتمر الذي تم عقده أمس كان يجمع أهالي الدقي من كل الفئات العمرية المختلفة، وكلهم اجتمعوا على شيء واحد وهو دعم وحب وتأييد النائب محمد أبو العينين، وأن النائب محمد بو العينين "دائما ومازال واقفا سندا في ظهر أهالي الجيزة والدقي".


وتابعت: "من النادر أن تجد رجلا يجتمع على حبه أهالي دائرته" لافتة إلى أن النائب محمد أبو العينين دائم التواجد وسط أهالي الجيزة والدقي لتلبية احتياجتهم وذلك سواء كان متواجدا في البرلمان أو خارجه، واستطردت: "هو طول الوقت موجود معاهم، خير سند".


وقالت إن ما يميز النائب محمد أبو العينين هو أنه يقوم بخدمة أبناء دائرته بحب وإخلاص وصدق، وهذا كلام أهالي الدقي، مشيرة إلى أن النائب محمد أبو العينين كان لديه الكثير من الطاقة والحماس لتقديم المزيد لأهالي وأبناء دائرته، وفاجأ الأهالي بأنه يعرف كل الملفات الخاصة بهم من المشاكل والطلبات وأنه يعمل على حلها مع محافظ الجيزة.

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