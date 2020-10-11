سفير بنجلاديش بالقاهرة يزور متحف الإسماعيلية

السفير أم دي منيرول إسلام، سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة. استقبل متحف آثار الإسماعيلية









وعلى هامش زيارته، قام السفير بجولة إرشادية برافقة حرمه، والتي من خلالها تعرفا على أبرز المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف، حيث قام أحمد إسماعيل، أمين متحف، بشرح سيناريو العرض المتحفي، من خلال تلك الجولة.





وخلال الزيارة، تم التعريف بتاريخ نشأة متحف آثار الإسماعيلية، وأهم القطع المعروضة به، بالإضافة إلى السلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.







وفي نهاية الجولة، عبر السفير وزوجته عن مدى سعادتهم بما شاهداه من مقتنيات فريدة بالمتحف.⁦









ويواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقبال زوراه من أنحاء العالم، بعد إعادة فتح الزيارات الأجنبية والجولات الإرشادية، والتي كان آخرها زيارة زوج مصري وزوجته سويسرية متخصصة فى الآثار وإشادتهما بالقطع الاثرية المعروضة بالمتحف.





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