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مدبولى: الدولة اضطرت لزيادة الدعم لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
مدبولي
مدبولي
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اضطرت لزيادة الدعم لتحاول أن تغطى بعض الاحتياجات الأساسية لكل مواطنينا، منوهًا إلى أن حجم الدعم تضاعف فى 20 سنة فقط.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الأحد، أن نصيب الفرد اليوم فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عام بعد أن كان نصيب الفرد الواحد 227 جنيها فى 2000 أصبحنا نصل إلى 3230 جنيها لكل فرد.


وأشار إلى أن اليوم أصبح متوسط إنفاق الفرد العام كان 1700 جنيه فى 2000، أصبح اليوم 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك نحاول بذل مجهود غير عادى فى السنوات الماضية لمضاعفة موازنتنا وطرح حجم النمو الهائل فى البلد.


وأوضح أنه ما زال هناك تحديات كبيرة لابد من تحسينها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة فى عام 2000 كان 8.3 مليار، اليوم ننفق 93.5 مليار جنيه.


وأكد أن الإنفاق على التعليم بنوعيه قبل الجامعى والعالى بعدما كان 20.4، أصبح 158 مليارا، لافتا إلى أن هناك إحصائية مهمة جدا للقدر الذى تصرفه الدولة على المواطن حتى يصل عمره إلى 20 عاما، ووجنا أن عددهم حوالى 44.7 مليون نسمة من سكان مصر، ووجدنا أننا ننفق على كل واحد من هؤلاء النشء 13 ألفا و100 جنيه سنويًا.
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