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تعليم

بحضور عدد من السفراء.. غدا انطلاق وقائع نموذج لمحاكاة الاتحاد الأوروبى بجامعة أسيوط

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:31 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى، الذى تعقده الجامعة للعام السادس على التوالى غدًا الإثنين. 

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وكشف رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يشارك فى وقائع النموذج كوكبة من السفراء والشخصيات الدولية البارزة والتى تضم سفير الاتحاد الأوروبى، وسفير دولة البرتغال، والملحق الثقافى لسفارة دولة التشيك، إلى جانب الحضور المميز للسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واللواء أركان حرب طارق المهدى المحافظ الأسبق لعدد من محافظات الجمهورية ورئيس المجلس الوطنى للاعلام سابقًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نموذج المحاكاة يعد من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة والرائدة فى جامعة أسيوط والتى دأبت كلية التجارة على تقديمه والإشراف عليه، والذى يهدف إلى تشجيع الشباب على الاضطلاع والمشاركة السياسية ويعمل على تنمية مهارات القراءة والخطابة والقدرة على التعبير وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأى والثقة بالنفس لدى الطلاب.

وقال الدكتور محمد عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، أن من المقرر أن تنطلق أعمال النموذج فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الثمانية وتبدأ بالكلمات الافتتاحية يعقبها جلسة نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى والتى تنعقد تحت عنوان "الاتحاد الأوروبى ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصينى" والتى تتمحور حول التعاون المشترك لحل أزمة كورونا، وتغيير المناخ والقضايا الاقتصادية المشتركة ثم إستراحة يعقبها جلسة القمة الأوروبية الصينية ثم حلقة نقاشية حول علاقة مصر بالاتحاد الأوروبى، مضيفًا أن الجلسة المسائية لوقائع النموذج من المقرر أن تشهد حلقة نقاشية حول علاقة مصر بالاتحاد الأوربى وتكريم الأعضاء واختيار أفضل المندوبين.
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