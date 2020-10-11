بحضور عدد من السفراء.. غدا انطلاق وقائع نموذج لمحاكاة الاتحاد الأوروبى بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى، الذى تعقده الجامعة للعام السادس على التوالى غدًا الإثنين.





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وكشف رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يشارك فى وقائع النموذج كوكبة من السفراء والشخصيات الدولية البارزة والتى تضم سفير الاتحاد الأوروبى، وسفير دولة البرتغال، والملحق الثقافى لسفارة دولة التشيك، إلى جانب الحضور المميز للسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واللواء أركان حرب طارق المهدى المحافظ الأسبق لعدد من محافظات الجمهورية ورئيس المجلس الوطنى للاعلام سابقًا.





ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نموذج المحاكاة يعد من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة والرائدة فى جامعة أسيوط والتى دأبت كلية التجارة على تقديمه والإشراف عليه، والذى يهدف إلى تشجيع الشباب على الاضطلاع والمشاركة السياسية ويعمل على تنمية مهارات القراءة والخطابة والقدرة على التعبير وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأى والثقة بالنفس لدى الطلاب.



