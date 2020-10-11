رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بمحافظة الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفًا و153 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، واستمرار المتابعة الميدانية لمسئولي الجهاز التنفيذي، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.









من جانب اخر صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية، حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن رفع مخلفات البناء والأتربة.





وأوضح، أنه تم خلال شهر سبتمبر رفع 12600 طنًا من القمامة والأتربة والمخلفات بمدينة ومركز الفيوم، و4190 طنًا بمركز طامية، وفى مركز سنورس تم رفع 8966 طنًا، وفى مركز أبشواي تم رفع 7550 طنًا، كما تم رفع 6906 طنًا بمركز إطسا، و1941 طنًا بمركز يوسف الصديق.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن أعمال رفع القمامة والمخلفات تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، وأعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، فضلًا عن تطوير الميادين وأعمال التشجير.





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وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا، مع وكلاء وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، وممثلين عن فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، للتأكيد على رفع معدلات التوعية بين الطلاب بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعدادات مديريتي التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجديد

كما استعرضت الدكتورة نهير الشوشاني عضو فرع المجلس القومي للمرأة، دور الفرع فى التوعية والإرشاد، حيث نظم الفرع عددًا من الحملات التوعوية للتعريف بمخاطر الفيروس خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2020 استهدفت 951 ألف مواطن فى 40 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة 100 رائدة ومتطوعة وكذلك أعضاء وعضوات المجلس.





