رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بمحافظة الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفًا و153 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، واستمرار المتابعة الميدانية لمسئولي الجهاز التنفيذي، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.
من جانب اخر صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية، حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن رفع مخلفات البناء والأتربة.
وأوضح، أنه تم خلال شهر سبتمبر رفع 12600 طنًا من القمامة والأتربة والمخلفات بمدينة ومركز الفيوم، و4190 طنًا بمركز طامية، وفى مركز سنورس تم رفع 8966 طنًا، وفى مركز أبشواي تم رفع 7550 طنًا، كما تم رفع 6906 طنًا بمركز إطسا، و1941 طنًا بمركز يوسف الصديق.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن أعمال رفع القمامة والمخلفات تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، وأعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، فضلًا عن تطوير الميادين وأعمال التشجير.
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