إصابة أحد أعضاء فريق مرسيدس لسباقات فورمولا-1 بفيروس كورونا

أعلن فريق مرسيدس، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، عن إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا كوفيد-19، قبل سباق جائزة إيفل الكبرى يوم الجمعة القادم.





وأبلغ فريق مرسيدس، منظمي جائزة إيفل الكبرى بإصابة أحد اعضائه بفيروس كورونا الخميس الماضى، ثم قام الفريق بإخضاع وفده بالكامل المتواجد في مضمار نوربرجرينج بألمانيا إلى فحوصات فيروس كورونا مرة أخرى.





وقال فريق مرسيدس: "وفقا للبروتوكولات، لن يتواجد أربعة أفراد إضافيين من الفريق، جاءت نتائجهم سلبية، في السباق، وسافر ستة بدلاء من بريطانيا وسوف يشغلون الأدوار مع الفريق".





ولم يعلن مرسيدس عن اسم الشخص المصاب بالفيروس، ولكن الفريق أكد أن الأمر لا يتعلق بالسائقين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن النتائج الإيجابية لأعضاء فريق مرسيدس ليست لأشخاص ولاعبين معروفين.





جدير بالذكر أن موسم فورمولا-1 يقام وسط قواعد صارمة للسلامة والنظافة، وتعمل الفرق في فقاعات صغيرة لضمان مشاركتها في السباق حتى لو أصيب شخص ما بالفيروس.





وبذلك أصبح هناك تأكيد إصابة شخص ثان بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق مرسيدس، وهناك نتيجة مسحة غير حاسمة لآخر.





ويظل سيرجيو بيريز، سائق فريق ريسينج بوينت، هو السائق الوحيد الذي أصيب بالفيروس حتى الآن.