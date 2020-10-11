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أخبار البلد

أصحابى متنمرين.. طالب يروى قصته مع التنمر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:57 م
عبد الرحمن عفت
عبد الرحمن عفت
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امل مجدي
قال عبد الرحمن عفت، أثناء مشاركته فى إطلاق حملة "أمانى دوت كوم": "تعرضت للتنمر من زملائى لأنى اهتميت فى المدرسة باتحاد الطلاب، لذلك عندما أصبح لدى وعى قمت بعمل جلسات توعية لأصدقائى".


وأضاف عبد الرحمن: "أصحابى كانوا بيهكروا تليفونات أصدقائنا للتسلية ويطلعوا على كل البيانات ويخترقون الخصوصية، وأرجع ذلك لعدم الرقابة على الأبناء من آبائهم"، وأكد أنه ضد التنمر.


وكان تم إطلاق حملة "أمانى دوت كوم" فى مقر المجلس القومى للطفولة والأمومى تزامنًا مع اليوم العالمى للفتاة.


حضر المؤتمر السفير كريستيان برجير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وجيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسيف فى مصر.


جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من حملة "أماني دوت كوم" على المنصات الرقمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف والاتحاد الأوروبي، لتوفير محتوى زاخر بالمعلومات للأطفال ومقدمي الرعاية يستهدف تعزيز الحماية على الإنترنت، حيث تعمل الحملة التي تستخدم هاشتاج #أمانيدوتكوم على الترويج لنصائح تهدف إلى مساعدة الأطفال والشباب والأسر على تصفح الإنترنت بشكل آمن، حيث يتبع ذلك المزيد من التدخلات، منها معسكرات التعليم الرقمي لتمكين الشباب ورفع قدراتهم.
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