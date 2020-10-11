أصحابى متنمرين.. طالب يروى قصته مع التنمر

قال عبد الرحمن عفت، أثناء مشاركته فى إطلاق حملة "أمانى دوت كوم": "تعرضت للتنمر من زملائى لأنى اهتميت فى المدرسة باتحاد الطلاب، لذلك عندما أصبح لدى وعى قمت بعمل جلسات توعية لأصدقائى".









وأضاف عبد الرحمن: "أصحابى كانوا بيهكروا تليفونات أصدقائنا للتسلية ويطلعوا على كل البيانات ويخترقون الخصوصية، وأرجع ذلك لعدم الرقابة على الأبناء من آبائهم"، وأكد أنه ضد التنمر.









وكان تم إطلاق حملة "أمانى دوت كوم" فى مقر المجلس القومى للطفولة والأمومى تزامنًا مع اليوم العالمى للفتاة.









حضر المؤتمر السفير كريستيان برجير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وجيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسيف فى مصر.