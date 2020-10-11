AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:50 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها مدفوعا بمبيعات المستثمرين، في أول تعامل خلال أول الأسبوع.

وصعد مؤشرها القيادي EGX30 إلى المنطقة الخضراء مدفوعا بنمو قدره 0.29%  ليغلق عند القيمة 11.4 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:

وربحت البورصة في ختام التعاملات نحو 1.5 مليار جنيه منذ الأسبوع الماضي.

وتبعه مؤشر EGX100 ليصعد بمعدل 0.97% بقيمة تداول بلغت 2.961 مليون جنيه

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنمو قدره 0.78%  ليغلق عند 2.021 مليون جنيه.

ووصل مؤشر EGX50 إلي 1.29% بقيمة تداول بلغت 2.15 مليون جنيه.

ووصل رأس المال السوقي للبورصة إلى 632.6 مليار جنيه  بنهاية التعاملات.

وبلغت جملة العمليات التي تمت داخل المقصورة لـ 44.413 ألف عملية بـ 1.834 مليار جنيه شملت 491.24 مليون ورقة مالية لـ 191 شركة.

ووصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة إلى 43 ععملية بقيمة 11.455 مليون جنيه لـ 1.9 مليون ورقة مالية خاصة بـ 15 شركة
وافتتحت قيادات وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم، الأحد، بحضور هيثم الحاج علي، رئيس معرض الكتاب، ممثلا عن وزيرة الثقافة، مشاركة منها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، بناءً على الدعوة التي تلقتها البورصة من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية، نظرًا لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل على رفع مستويات المعرفة المالية للمجتمع.


كانت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول تداول بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه.. ومشتريات المستثمرين تدفعها للصعود

تباين بأداء البورصة في ختام التعاملات

البورصة تغلق على خسائر محدودة بقيمة 473 مليون جنيه

بعد خسائر أمس.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومبيعات المستثمرين تدفعها للمنطقة الخضراء.. وتداول 442.209 ألف ورقة داخل المقصورة لـ 191 شركة بـ 2.6 مليار جنيه

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام التعاملات

البورصة تغلق تعاملات أول الأسبوع على أرباح 4 مليارات جنيه رغم تباين الأداء.. والمؤشر القيادي يصعد للمنطقة الخضراء بدعم المستثمرين

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ يتوجه للمستشفى لإنهاء تصاريح دفن نائب رئيس المدينة.. صور

في عيد ميلاده.. تعرف على فارق العمر بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد الهجوم عليه.. الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية

في عيد ميلاده.. مراحل تطور إطلالات عمر دياب

تقارير: كاف يفاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل السفر إلى المغرب

مبلغ خرافي.. صحيفة تكشف راتب وليد أزارو السنوى بعد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

3 زيوت طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم

بـ الأبيض .. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة