البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها مدفوعا بمبيعات المستثمرين، في أول تعامل خلال أول الأسبوع.





وصعد مؤشرها القيادي EGX30 إلى المنطقة الخضراء مدفوعا بنمو قدره 0.29% ليغلق عند القيمة 11.4 مليون جنيه.





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وربحت البورصة في ختام التعاملات نحو 1.5 مليار جنيه منذ الأسبوع الماضي.





وتبعه مؤشر EGX100 ليصعد بمعدل 0.97% بقيمة تداول بلغت 2.961 مليون جنيه





وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنمو قدره 0.78% ليغلق عند 2.021 مليون جنيه.





ووصل مؤشر EGX50 إلي 1.29% بقيمة تداول بلغت 2.15 مليون جنيه.





ووصل رأس المال السوقي للبورصة إلى 632.6 مليار جنيه بنهاية التعاملات.





وبلغت جملة العمليات التي تمت داخل المقصورة لـ 44.413 ألف عملية بـ 1.834 مليار جنيه شملت 491.24 مليون ورقة مالية لـ 191 شركة.





ووصلت جملة العمليات التي تمت خارج المقصورة إلى 43 ععملية بقيمة 11.455 مليون جنيه لـ 1.9 مليون ورقة مالية خاصة بـ 15 شركةوافتتحت قيادات وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم، الأحد، بحضور هيثم الحاج علي، رئيس معرض الكتاب، ممثلا عن وزيرة الثقافة، مشاركة منها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، بناءً على الدعوة التي تلقتها البورصة من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية، نظرًا لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل على رفع مستويات المعرفة المالية للمجتمع.كانت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة.