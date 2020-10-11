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سيارات

شاهد.. توم كروز يقود سيارة m5 بي إم دبليو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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قسم السيارات

كانت السيارة BMW شريكة بامتياز لفيلم Mission Impossible منذ عام 2011 عندما رأينا أن مفهوم السيارة i8 كان يظهر في فيلم Mission: Impossible - Ghost Protocol ، فدفعت شراكة إلى تثبيتها فى سادس فيلم من هذه السلسلة ،حيث قاد إيثان هانت سيارة  BMW M5.

بينما فشلت دقة اللقطات غير الرائعة في إظهار ما إذا كان Hunt يقود سيارة 5 Series أو M5 ، فإن نظرة خاطفة على الإطار ستتيح لك التقاط الاكصدام الخلفي وأربعة أنابيب عادم تشير إلى أنها الأخير.

ومن الواضح أن المشهد تم تصويره في الشوارع الضيقة فى روما ، مما سمح لـ Bimmer ، باللعب أثناء مشهد مطاردة الشرط ، و لسنا متأكدين مما إذا كانت بالفعل كروز خلف عجلة القيادة تقوم بالأعمال المثيرة ومع ذلك .

و ليس من المستبعد التفكير في ذلك نظرًا للصورة المصغرة التي تتوافق مع اللقطات وحقيقة أنه قام تاريخيًا بمطاردات سيارته الخاصة في أفلام Mission Impossible السابقة.

للمرة السابعة ، يبدو أن BMW تحافظ على تعاونها مع الفيلم المليء بالحركة ، بناءً على هذه اللقطات التي تم تحميلها على YouTube بواسطة SupercarsNews يمكنك مشاهدة الفيديو المرفق بهذه القصة.

 هل لاحظت الكاميرا تطارد المركبات؟ أحدهما هو نيسان جي تي آر ، في حين أن النسخة الأصلية تبدو من الجيل الأول من بورش كايين - باللون الأسود ومعدلة لبعض مهام الكاميرا.

 لطيف جدا. من المقرر عرض The Mission: Impossible 7 في دور العرض في 19 نوفمبر 2021 ، مع تكملة مباشرة في العام التالي في نفس الشهر تقريبًا. كان من المقرر إطلاقه في الأصل في 23 يوليو 2021 ، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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