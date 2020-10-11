بـ التريكو الأصفر.. أصالة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ووضعت قرط طويل باللون الذهبي لأكمال ظهورها الجذاب.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".



