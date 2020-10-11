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فن

على أنغام برج الحوت.. إنجي علي تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:29 م
انجي علي
انجي علي
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محمد بدران
هنأت الاعلامية انجي علي المطرب عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 الموافق اليوم 11 اكتوبر  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


ونشرت انجي علي فيديو من إحدى حفلات عمرو دياب وهي تدندن وترقص علي أنغام اغنية برج الحوت، نال إعجاب متابعيها.


ويحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.


وما زالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، رغم ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.


وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.


وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.


على الجانب الآخر فاجأ  عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».




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