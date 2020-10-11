النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2017

أعلنت هيئة النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017.
وقالت النيابة إن المقابلات ستبدأ اعتبارًا من الاثنين القادم في العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.
وأكد أنه لمعرفة موعد المقابلات ضرورة الدخول إلى موقع الهيئة.
ووضعت الهيئة ملاحظات ضرورية لكل القادمين للمقابلة منها الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة و ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة وأنه عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر.