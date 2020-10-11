النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2017

أعلنت هيئة النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017‎.





وقالت النيابة إن المقابلات ستبدأ اعتبارًا من الاثنين القادم في العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.





وأكد أنه لمعرفة موعد المقابلات ضرورة الدخول إلى موقع الهيئة.





ووضعت الهيئة ملاحظات ضرورية لكل القادمين للمقابلة منها الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة و ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة وأنه عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر‎.



