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حوادث

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2017

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:00 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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جودت عيد
أعلنت هيئة النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017‎. 

وقالت النيابة إن المقابلات ستبدأ  اعتبارًا من الاثنين القادم في  العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر. 

وأكد أنه لمعرفة موعد المقابلات ضرورة  الدخول إلى موقع الهيئة. 

ووضعت الهيئة ملاحظات ضرورية لكل القادمين للمقابلة منها الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة و ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به يوم المقابلة وأنه عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر‎.

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