كرم بورسين يوسّع آفاقه الفنية بمشاريع سينمائية جديدة بين الرياضة والدراما العميقة

يواصل النجم التركي كرم بورسين، المعروف بدوره في مسلسل أنت اطرق بابي، تعزيز حضوره الفني من خلال التحضير لخطوتين سينمائيتين جديدتين تحملان طابعًا مختلفًا، حيث يجمع بين الدراما الرياضية والسينما الفنية ذات الطابع الإنساني العميق.

أحد أبرز هذه المشاريع هو فيلم Çizginin Dışında (خارج الخط)، الذي يُنتج بالتعاون مع O3 Medya. يستعرض العمل قصة مستوحاة من عالم كرة الطائرة، مسلطًا الضوء على التحديات النفسية والجسدية التي يعيشها الرياضيون، بما في ذلك الضغوط اليومية، وروح التنافس، والالتزام الصارم الذي تفرضه الحياة الرياضية.

يتولى إخراج الفيلم إنجين إردن، فيما كتبت السيناريو آيشه أونر كوتلو، التي سبق وأن تعاونت مع بورسين في أعمال ناجحة، وهو ما يعزز التوقعات بتقديم تجربة درامية متماسكة وقريبة من الواقع.

على صعيد آخر، يخوض بورسين تجربة مختلفة تمامًا من خلال مشاركته في فيلم الشمس المتعبة للمخرج العالمي نوري بيلغي جيلان، أحد أبرز صناع السينما في تركيا. يتناول الفيلم قصة إنسانية مؤثرة تدور حول علاقة معقدة بين الأب "صبري" وابنته "دفنة"، حيث تتصاعد التوترات وتنكشف المشاعر الدفينة التي تراكمت على مدار سنوات.

ويظهر كرم بورسين في هذا العمل من خلال مشاهد استرجاعية (Flashback)، حيث يؤدي دور شخصية ترتبط بالممثلة بينار دينيز، في إطار درامي يغوص في أعماق النفس البشرية، ويعكس الصراعات الداخلية والتقلبات العاطفية.

بهذه الخطوات، يبدو أن كرم بورسين يتجه نحو تنويع أدواره والابتعاد عن النمطية، ساعيًا لترسيخ مكانته ليس فقط كنجم جماهيري، بل كممثل قادر على خوض تجارب سينمائية أكثر عمقًا ونضجًا.