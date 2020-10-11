خاص.. موعد انضمام فرجاني ساسي للزمالك في المغرب





ونفى مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.









وقال مهند عون في تصريحات خاصة لصدى البلد : " فرجاني ساسي بخير وقام بعمل التحاليل الطبية صباح اليوم وجاءت نتائجها سلبية".









وأكد مصدر مقرب من اللاعب التونسي أن فرجاني تعرض لإصابة عضلية قبل مباراة منتخب نسور قرطاج أمام السودان، ولم يشارك فيها أو يجلس على مقاعد البدلاء.









وأشار المصدر الى أن فرجاني لن يلتحق ببعثة المنتخب التونسي المسافرة للنمسا تفاديًا لتفاقم إصابته، وأنه سيلتحق ببعثة الزمالك في المغرب يوم الثلاثاء المقبل.









ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.