شاهد.. تسريبات جديدة تكشف ألوان وشكل هاتف ONEPLUS 8T.. فيديو وصور

كشفت تسريبات جديدة ألوان هاتف OnePlus 8T القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى من المقرر أن تطلقه الشركة خلال أيام قليلة، حيث سيصدر يوم 14 أكتوبر المقبل، حيث يعد الهاتف واحدا من الهواتف المميزة التى تطلقها الشركة بعد هاتف OnePlus 8 Pro الذى يعد ضمن افضل هواتف أندرويد للعام.
وبحسب موقع 9to5Google فإن الألوان الجديدة التى سيصدر بها هاتف OnePlus 8T هما لونان اللون الفيروزى بالإضافة إلى اللون الفضى، وهما لونان جديدان للغاية، حيث كان من المتوقع أن تصدر الشركة الهاتف باللون الأخضر اللامع مثل هاتف OnePlus 7T الذى تم إصداراه العام الماضى.
وتعتبر ألوان هاتف OnePlus 8T جديدة للغاية حيث أن الهاتف سيصدر بسطح لامع يخفف بشكل فعال من تراكم بصمات الأصابع، كما أنه يأتى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة 1080بيكسل.
ويحتوى ظهر هاتف OnePlus 8T من عدة طبقات من الزجاج اللامع، حيث عند انعكاس الضوء يشكل الهاتف عدد من الألوان المختلفة، كما يأتى الهاتف بمعدل التعديل 120 هرتز الذى يساعد فى مشاهدة الصور والفيديوهات وتشغيل الافلام والألعاب الثقيلة بدقة عالية للغاية بدون تقطيع أو توقف .
وسيعمل هاتف OnePlus 8T بمعالج من نوع +Snapdragon 865، مع نسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 8/128 والثانية 12/256 ، مع النظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 11 .
وسيتميز هاتف OnePlus 8T ببطارية بقدرة 4.500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث تتفوق بذلك على هواتف OnePlus 8 التى جاءت بقدرة شحن 30 واط.