AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. تسريبات جديدة تكشف ألوان وشكل هاتف ONEPLUS 8T.. فيديو وصور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف ألوان وشكل هاتف ONEPLUS 8T
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات جديدة ألوان هاتف OnePlus 8T القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى من المقرر أن تطلقه الشركة خلال أيام قليلة، حيث سيصدر يوم 14 أكتوبر المقبل، حيث يعد الهاتف واحدا من الهواتف المميزة التى تطلقها الشركة بعد هاتف OnePlus 8 Pro الذى يعد ضمن افضل هواتف أندرويد للعام. 

وبحسب موقع 9to5Google  فإن الألوان الجديدة التى سيصدر بها هاتف OnePlus 8T هما لونان اللون الفيروزى بالإضافة إلى اللون الفضى، وهما لونان جديدان للغاية، حيث كان من المتوقع أن تصدر الشركة الهاتف باللون الأخضر اللامع مثل هاتف OnePlus 7T الذى تم إصداراه العام الماضى. 



وتعتبر ألوان هاتف OnePlus 8T جديدة للغاية حيث أن الهاتف سيصدر بسطح لامع يخفف بشكل فعال من تراكم بصمات الأصابع، كما أنه يأتى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع  AMOLED ، ودقة 1080بيكسل. 

Freshly leaked OnePlus 8T renders show off the upcoming phone in full - Android Police - America Online News
ويحتوى ظهر هاتف OnePlus 8T من عدة طبقات من الزجاج اللامع، حيث عند انعكاس الضوء يشكل الهاتف عدد من الألوان المختلفة، كما يأتى الهاتف بمعدل التعديل 120 هرتز الذى يساعد فى مشاهدة الصور والفيديوهات وتشغيل الافلام والألعاب الثقيلة بدقة عالية للغاية بدون تقطيع أو توقف . 

وسيعمل هاتف OnePlus 8T بمعالج من نوع  +Snapdragon 865، مع نسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الأولى 8/128 والثانية 12/256 ، مع النظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 11 . 

وسيتميز هاتف OnePlus 8T ببطارية بقدرة 4.500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، حيث تتفوق بذلك على هواتف OnePlus 8 التى  جاءت بقدرة شحن 30 واط.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل من 2000 جنيه.. أفضل هواتف ذكية من ريدمي

أفضل هواتف فلاج شيب من شاومى.. مقارنة بين هاتفى Mi 10 Pro و Mi 10 Ultra

بـ 3000 جنيه.. وان بلس تصدر أرخص هاتف في 2020

4 كاميرات فائقة الدقة.. تسريبات مواصفات هاتف OnePlus 8T القادم

4 كاميرات وبطارية 4.500 مللى أمبير .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus 8T

شاهد.. بطل سلسلة أفلام Iron Man ينشر فيديو ترويجيا لهاتف OnePlus 8T .. فيديو

ترشيحاتنا

70 ألف ملك يستغفرون لك.. 7 وصايا أمر الرسول بفعلها تغفر ذنوبك

ميتسوبيشي تعود من جديد للحياة بشكل عصري.. صور

علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

الأهلي وبيراميدز.. بكاء كهربا بعد إصابة عنيفة وإنذار عبد الله السعيد الأبرز في 30 دقيقة

التعليم : تخفيض 50% من رسوم المجموعات الدراسية لأبناء المعلمين

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

أيهما أجمل؟.. كندة علوش تخطف الأنظار بفستانين أنيقين على إنستجرام .. شاهد

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية