شاهد.. تسريبات جديدة تكشف ألوان وشكل هاتف ONEPLUS 8T.. فيديو وصور

وتعتبر ألوان هاتف OnePlus 8T جديدة للغاية حيث أن الهاتف سيصدر بسطح لامع يخفف بشكل فعال من تراكم بصمات الأصابع، كما أنه يأتى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة 1080بيكسل.



