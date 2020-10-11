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فن

خالد صالح يظهر فى عقد قران ابنه أحمد على هنادي مهني.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:35 م
عقد قران احمد خالد
عقد قران احمد خالد صالح
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محمد بدران
شارك الفنان  أحمد خالد صالح متابعيه صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا  عبر حسابه على إنستجرام


وظهر النجم الراحل خالد صالح، في صورة "فوتوشوب" بجوار نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والنجمة هنادي مهنى، ليكمل فرحته بالاحتفال بيوم العمر بجوار والده.


 وعلق  أحمد خالد صالح علي الصورة قائلًا "صورة غالية اوي عليا، ربنا يسعدك و يطمنك علينا و يجعلك فخور بينا و منعم يا أبويا يا رب ذي ما احنا طول الوقت فخورين و انتمائنا ليك هو اكبر فخر و سعادة 🤍. تسلم أيدك يا مبدع علي ابداعك الي يفرح القلب @mgpexel شكرًا يا محمد يا مبدع ".


وتصدر الفنان أحمد خالد صالح منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه أمس الثلاثاء، على الفنانة هنادي مهنا وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.


واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.


وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.


ويبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا 23 عامًا.


واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، ومى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وليلى أحمد زاهر، وأنعام سالوسة، ومها نصار، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.


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