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برلمان

برلماني يوضح خطة الحكومة في تطوير التعليم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن المنظومة التعليمية في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة، نظرا للخطة الجديدة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، مشيرا إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح "محمد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، ساعد الدولة في تنفيذ خطتها نحو التحول للتعليم الإلكتروني بديل التعليم المباشر، قائلا "الدولة سعت ونفذت خطتها في عملية التحويل للتعليم الإلكتروني والفترة المقبلة ستؤكد نجاحها في هذه الخطوة". 

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعليم هو العمود الأساسي لتقدم الأمم ومقياس لتأخرها، لافتا إلى أن بناء المدارس وتعيين المعلمين ضروري لسد العجز وحل مشكلة الكثافة الطلابية. 

يذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال "وجهت الدولة استثمارات ضخمة لبناء المدارس، وتعيين معلمين جدد، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا للوصول إلى المستوى المنشود من التعليم"، مشيرا إلى أن نفس الوضع ينطبق على التعليم الجامعي، ففي عام 1950 كانت مصر لديها 6 جامعات ومعاهد، وأصبح اليوم يتوافر لديها 288 جامعة ومعهدا عاليا وتكنولوجيا تؤدي خدمات للطلاب، وبعد أن كان عدد الطلاب في عام 1950 يبلغ 40 ألف طالب، أصبح عددهم اليوم 3,1 مليون طالب.
 
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن احتياجاتنا من بناء المدارس الجديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، لافتا إلى أنه في عام 1953 كان يتوافر بالدولة 5300 مدرسة، أما اليوم فهناك 56 ألف مدرسة، ولا نزال بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس لمواجهة الزيادات الكبيرة في أعداد السكان وللتغلب على ارتفاع كثافات الفصول، ولذا فنحن نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفصول الجديدة للتغلب على هذه المشكلة، للنزول بمتوسط الكثافة إلى مستوى مقبول، بخلاف الحاجة إلى بناء فصول جديدة أخرى لمواجهة تلك الزيادة الهائلة في معدلات المواليد.

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