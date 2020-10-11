سكان قرطبة بـ حدائق أكتوبر يشتكون من تكرار انقطاع المياه

لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بعد تكرار انقطاع المياه عن المنطقة لمدد تصل إلى 24 ساعة.

بعثت حوالي 100 أسرة من سكان مجمع قرطبة السكني بحدائق أكتوبر رسالة استغاثة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بعد تكرار انقطاع المياه عن المنطقة لمدد تصل إلى 24 ساعة.

وأشاروا إلى أن السبب يعود لتهالك المرافق وبالتالى كثرة الأعطال سواء عن طريق كسر فى المواسير العمومية أو المحابس الخاصة بتوفير المياه.

كما طالبوا بتوفير عدد من الخدمات بالمنطقة منها رصف الطريق وإدخال الغاز الطبيعى والتليفون الأرضي والإنترنت.





التواصل مع القارئ رقم التليفون 01148260019





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



