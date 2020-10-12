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أخبار العالم

عقب لقاء ماكرون.. إصابة رئيس بولينيزيا الفرنسية بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت حكومة بولينيزيا الفرنسية، إصابة رئيس البلاد إدوارد فريتش، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس. 

وقال المكتب الإعلامي لحكومة بولينيزيا الفرنسية: " إن نتيجة فحص الرئيس إدوارد فريتش كانت إيجابية بعد عودته من باريس. وكإجراء احترازي، خضعت مرافقته التي سافرت معه لفحص كورونا، وكانت نتيجتها سلبية". 

يذكر أن فريتش قد التقى في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جون كاستيكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين قبل أيام قليلة. 

وكان فريتش أجرى فحصا أوليا للكشف عن كورونا قبل 3 أيام من مغادرته باريس وكانت نتيجته سلبية.

يذكر أن بولينيزيا الفرنسية، هي عبارة عن مجموعة الأرخبيلات في منطقة ما وراء البحار تابعة لفرنسا، وتقع في المحيط الهادي. 
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