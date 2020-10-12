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أخبار العالم

ليس كورونا.. فيروس ينتشر بين الطلاب في الصين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، أن عشرات الطلاب في الجامعات الصينية قد أصيبوا بعدى فيروس "نوروفيروس". 

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن أكثر من 70 طالبا في جامعة تايوان شمال الصين، عانوا من الإسهال والقئ، وذلك بداية من الأربعاء الماضي. 

ووفقا للوكالة، قامت إدارة مكافحة العدوى في تايوان بالحصول على عينات منهم، لإجراء اختبار فيروس "نوروفيروس"، وجاء نتيجة 11 منهم إيجابية. 

وأجرت جامعة شانشي للمالية والاقتصاد عمليات تطهير في المساكن الطلابية والفصول الدراسية والمطاعم والأماكن العامة الأخرى، وعززت التثقيف الصحي ومراقبة الأعراض لجميع الموظفين والطلاب، وفقا للوكالة.

يذمر أن فيروس، نوروفيروس، يسبب إلتهاب الأمعاء الحاد، ما يسبب القئ والإسهال المزمن، المعروف باسم مرض القئ الشتوي. 

يصيب "نوروفيروس" حوالي 685 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وقد ظهر بشكل متزايد كقضية للصحة العامة في الصين.

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